Утром в понедельник, 4 ноября, скончался легендарный судья киевского Апелляционного суда в отставке Юрий Василенко, который в 2002 году возбудил два уголовных дела против тогдашнего президента Леонида Кучмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Владимир Бойко.

Фото: Facebook/Владимир Бойко

"В половине седьмого вечера 4 ноября 2019 года скончался Юрий Александрович Василенко-легендарный судья в отставке, который, будучи судьей Апелляционного суда г. Киева, в октябре 2002 года возбудил два уголовных дела против тогдашнего президента Леонида Кучмы. Выражаю самые искренние соболезнования его жене Татьяне Монтян и четырем сыновьям", - написал Бойко.

Отметим, что Василенко был мужем украинского адвоката Татьяны Монтян. У них – четверо сыновей.

Скриншот: Facebook/Владимир Бойко

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