В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению ответственности связанных с финансовым учреждением лиц". Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

Отныне доведение финансовой организации, за исключением банка, до состояния неплатежеспособности, повлекшее нанесение значительного материального ущерба клиенту или государству карается ограничением свободы на срок от 1 до 5 лет либо лишением свободы на аналогичный срок с дополнительным штрафом в размере от 85 тыс. до 175 тыс. гривен. Кроме того, правонарушитель лишится права занимать ряд должностей в течение трех лет.

Инициаторами нововведения были депутаты из партии "Слуга народа": Вадим Струневич, Галина Третьякова, Анатолий Остапенко, Сергей Гривко и Олег Арсенюк.

В приложенной законопроекту записке дается пояснение, что цель – установление ответственности лиц, так или иначе связанных с госучреждением, в случае принятия ими решений, которые могут повлиять на финансовое состояние организации.

Также законопроект предполагает обложение штрафом от 15 тыс. до 30 тыс. гривен должностных лиц всех, кроме банка, финансовых учреждений в случае внесения в отчетность недостоверной информации, которая подается в НКЦБФР, НБУ и Нацкомфинуслуг.

Финансовое учреждение обязано согласно нормативно-правовым актам подавать информацию о связанных с ним лицах в орган, осуществляющий государственное регулирование рынка финансовых услуг.

Так, в пояснительной записке приводится информация о том, что согласно отчету Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" по негосударственному пенсионному обеспечению в нашей стране за июль 2019 года слабый надзор, некачественное регулирование и неполное раскрытие информации приводит к стремительному росту мошенничества на рынке. Страховщики, покидая свой рынок "по-английски", не выполняют обязательств как перед страхователями, так и перед другими контрагентами. Размер неисполненных обязательств в этой сфере, по оценкам Нацкомфинуслуг, составил 316 млн гривен перед около 22 тысячами физических лиц.

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