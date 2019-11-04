Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проведение акции, которая проходит сегодня под зданием Офиса президента в Киеве в день смерти активистки Екатерины Гандзюк, пообещав наказать заказчиков ее убийства.

Соответствующий пост опубликован в официальной канале Зеленского в соцсетях. "Год без Екатерины Гандзюк. Всех заказчиков будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал президент.

Скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official/108

Как сообщалось, вечером в понедельник, 4 ноября, под зданием Офиса президента в Киеве проходит акция "Год без Кати", приуроченная к годовщине со дня смерти исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

В большей степени на митинг собрались люди, возрастом от 25 лет, их насчитывается около 300 человек. Также среди участников акции была замечена бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун и праворадикал Сергей Стерненко. Кроме тогою, мероприятие посетили бывший нардеп Игорь Луценко и глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. При этом сам Зеленский, которого приглашал принять участие в акции отец Гандзюк, не митинг не пришел.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Позже правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.

По делу об убийстве Гандзюк проходят ранее судимый Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский, бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Как сообщалось, Левина задерживали в Европе и допрашивали на полиграфе, но затем освободили, поскольку СБУ отказалась подавать документы на его экстрадицию.

Также мы писали, что СБУ пообещала в ближайшее время показать "весомый результат" в деле об убийстве Гандзюк.