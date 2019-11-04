Депутат Государственной думы России, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев посетил ту часть города Золотое Луганской области, которая неподконтрольна Украине, там висят российские флаги. При этом некоторые украинские СМИ подали эту информацию, не уточняя, в какой именно части города Журавлев побывал, что ввело читателей в заблуждение. Об этом журналистка NewsOne Юлия Колтак написала в Facebook.

"Итак, на правах уроженки, вставлю и своих 5 копеек. Объясняю: Золотое - город в Луганской области, который разделён на 5 пгт/микрорайонов - как хотите. Отвод войск с нашей стороны происходит в Золотом-4 (смотрите фото 1), а Золотое-5 уже пятый год как оккупированно, поэтому и неудивительно, что там помимо сепаратистов есть ещё и флаги россии и тд. То, что депутат госдумы РФ приехал на неподконтрольную территорию - тоже неудивительно, эта ЧАСТЬ Золотого не контролируется украинским правительством, поэтому пока он может там беспрепятственно ходить", - написала она.

И добавила: "У меня другой вопрос (фото 2,3,4,5): зачем манипулировать информацией и не уточнять, какое именно Золотое он посетил? Везде в комментариях зрада и хаос".

Фото: facebook.com

Напомним, что в ОБСЕ анонсировали снос укреплений в Золотом.

Также мы писали о том, что в Золотое, где развели войска, завезли пять отрядов украинских саперов.