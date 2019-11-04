Участница МастерШеф 9 Юлия Акименко показала фото до пластики на своей странице в Instagram.

"Фото пять лет назад без контурной пластики. Без губ и прочего. Каждый день просите" - подписала 25-летняя блогер снимок, на котором она позирует в красном платье.

Мнения пользователей разделились. Одни написали, что она красавица и такой же красивой и была. Другим старый образ понравился больше, новый они назвали "силиконовой куклой".

Юлию Акименко называют одной из самых сексуальных участниц девятого сезона проекта МастерШеф, который выходит на СТБ. Нередко она появляется в эфирах в нарядах с глубоким декольте.

Часто демонстрирует яркие фото на своей странице в Instagram, на которых ее грудь заметно объемнее, чем пять лет назад.

В анкете девушки говорится, что готовить она начала после того, как сидя на парах в университете от скуки начала листать видео с рецептами. Теперь девушка ведет блог sexy_kitchen, в котором записывает собственные видеорецепты в соблазнительных нарядах.

Напомним, что в прошлом выпуске МастерШеф 9 от 1 ноября, проект покинула Элеонора Зубенко.