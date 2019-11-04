В понедельник, 4 ноября, мать умершей год назад активистки из Херсона Екатерины Гандзюк на брифинге произнесла предсмертные слова своей дочери. Об этом сообщил "Укринформ".

"Я их недооценила, а они меня переоценили", – эта была последняя фраза, которую произнесла активистка. По словам Надежды, матери погибшей, когда отец пришел в 8:40 утра в отделение больницы, Катя уже умерла.

"В день убийства Кати, когда она шла на работу, в доме был отключен лифт, отключен свет и не было воды. И когда Катю облили кислотой, то женщины, которые работали в небольшом магазине где-то в метрах 10 от места преступления, обливали ее газировкой, смывали эту кислоту. Я до сих пор не могу выходить на балкон, на котором лежит рюкзак Кати, а он принял значительную долю той кислоты, сейчас это куча черной скисшей грязи. Катя умерла бы на месте, если бы не тот рюкзак. А она еще мужественно боролась, ибо было сильно желание жить", – добавила Надежда Гандзюк.

По мнению матери, отключение света, лифта и воды не было случайным.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, у здания ОП проходит акция в день смерти Екатерины Гандзюк. Почти год назад ее прямо в центре Херсона неизвестный облил кислотой. Врачи три месяца боролись за жизнь девушки, но спасти ее не удалось.

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