Канадский МИД назначил нового посла в Украине - Ларису Галадзу. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Канады.

Лариса Галадза. Фото: (ngu gov ua)

"Лариса Галадза назначается послом Канады в Украине. Госпожа Галадза заменяет Романа Ващука", - говорится в сообщении.

Как известно, Лариса Галадза занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций Министерства иностранных дел, куда пришла из Министерства иммиграции, гражданства и беженцев Канады.

Напомним, в 2014 году послом Канады в Украине был назначен Роман Ващук. Накануне он закончил свою дипломатическую миссию в Украине.

Кроме того, 1 ноября после недолгой забастовки начало свою работу посольство Израиля в Украине. Как сообщили в посольстве, забастовка была временно прекращена из-за решения суда.

Ранее сообщалось, что Украина получит канадское оружие уже в ближайшие дни или недели.