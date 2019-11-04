Полиция Греции в понедельник обнаружила 41 нелегального мигранта, которых пытались провезти в Европу в фуре-рефрижераторе, пишет Интерфакс.

Как сообщила местная полиция, все мигранты, большинство из которых афганцы, живы. Все они, включая водителя фуры, доставлены в ближайший отдел полиции.

Греция с 2015 года стала своеобразным перевалочным пунктом для мигрантов, стремящихся в Европу.

Напомним, утром 23 октября в Англии в индустриальном парке в Эссексе наткнулись на жуткую находку - в грузовом контейнере были обнаружены мертвыми тридцать девять человек, включая подростка. Все они были нелегальными китайскими мигрантами, а грузовик, как оказалось, прибыл на пароме из бельгийского портового города Зебрюгге.

Первоначально сообщалось, что фура приехала из Болгарии. Однако Болгария опровергла причастность к происшествию.

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