В течение текущих суток противник на Донбассе 16 раз нарушал режим прекращения огня. Об этом сказано в вечерней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенного минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности 6 обстрелов позиций сил ВСУ войска противника осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и 10 обстрелов - в районе ответственности группировки "Восток".

Сообщается, что на окраине Новотошковского (находится в 13 километрах от Золотого-4 - Ред.) враг применил весь спектр вооружения, начиная со стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм. Детей, находящихся в школе, эвакуировали в бомбоубежище. По данным штаба, жертв среди гражданского населения нет. После окончания обстрела обучение продолжилось.

В течение суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Относительно ситуации на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Там происходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами (по графику мероприятия продлятся до 9 ноября).

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что сразу после разведения сил в Золотом наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел под Петровским.

Также мы писали о том, что в октябре на Донбассе ранения получили 14 мирных жителей, а половина из них — дети.