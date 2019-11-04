В понедельник, 4 ноября, в парламенте Румынии проголосовали за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном.

Он является однофамильцем действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но об их потенциально родственных связях ничего не сообщается.

Как сообщает Mediafax.ro, "за" состав нового кабмина Румынии проголосовали 240 депутатов из 329. Они одобрили правительство из 16 министров и его программу.

Это голосование в парламенте важно не только для Румынии, но и для ЕС. Новый состав Европейской комиссии должна была начать работу 1 ноября, однако из-за политических пертурбаций в Бухаресте затянули с выдвижением своего еврокомиссара.

Людовик Орбан возглавляет Национально-либеральную партию (PNL), которая является членом правоцентристской альянса Европейской народной партии (ЕНП). Президент Румынии Клаус Йоханнис попросил Орбана сформировать правительство после краха предыдущего Кабмина социал-демократов.

Как сообщала "Страна", власти Румынии отказали в экстрадиции в Украину задержанного в декабре 2017 года бывшего директора "Укрспирта". При этом он все же был задержан на территории Румынии по подозрению в подготовке покушения на главу МВД Арсена Авакова.