В Министерстве финансов США ввели санкции против сына верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи-Моджтабы и ряда других граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Казначейства США. По данным американской газеты The Washington Post, попавшие под санкции чиновники "составляют основной круг советников верховного лидера (Ирана - Ред.)". В частности, под санкциями оказались члены штаба вооруженных сил.

В сентябре Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне.

Как сообщала "Страна", аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не пойдет на переговоры с США. "После победы исламской революции на протяжении 41 года США предпринимали враждебные действия против иранского народа. Конечно, мы не бездействовали и делали все, чтобы противостоять США, и во многих случаях нам удалось загнать их в угол", - говорится в сообщении, опубликованном от имени верховного лидера Ирана.

Напомним, что президент Ирана написал примирительное письмо королю Саудовской Аравии. Он предложил начать взаимное сотрудничество в сфере региональной безопасности и призвал не обращать внимание на давление США.