Экс-нардеп Татьяна Чорновол заявила, что депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура, который сообщил об открытии уголовного дела против активисток Софии Федыны и Маруси Зверобой за угрозы убить президента Владиира Зеленского, во время Майдана возглавлял организацию одного из лидеров "Оппоплатформы -За жизнь" Виктора Медведчука "Украинский выбор". Об этом она написала в своем Facebook и своем блоге.

"Поинтересовалась адвокатом Зеленского-депутатом "Слуги народа" Качурой Александром Анатольевичем, который угрожает бросить за решетку депутата ЕС Софию Федыну. Сразу нашла фотодоказательство, что он - "медведчуковское" г ... его фото с символикой "Украинского выбора" было на сайте медведчуковской организации", - написала она в Facebook.

Фото: facebook.com/tchornovol/

Она также отметила, что данные о должности Качуры также содержатся в базе реестра предприятий. "Александр Качура в определенное время даже был руководителем "Украинского выбора". Перед ним был сам Медведчук, после него также сам Медведчук", - отметила бывший нардеп в своем блоге.

Чорновол обратила внимание на то, что Качура возглавлял "Украинский выбор" во время Майдана. "И это не реванш? Антимайдановец сажает Майдановку ...", - написала она.

Бывший нардеп также обнаружила, что Качура имеет отношение к партии Шария. "Если смотреть на бизнес-связи Александра Качуры в реестрах предприятий, то легко проследить, что именно он занимался юридическим сопровождением "похода" украинофоба и извращенца Анатолия Шария на выборы в Верховную Раду. Помните, внезапно оказалось, что Партия Шария (созданный проект Портнова для нужд Зеленского) уже три года, как формально существует. Этим занимался лично Александр Качура. Следовательно, это зеленое медведчуковское г ... еще и отец партии Шария", - пишет Чорновол.

Фото: chornovol.info

В свою очередь Качура ответил в Facebook, что "госпожа Черновол, видимо, объелась осенними грибами", а вся информация, опубликованная Черновол, является недостоверной.

"С 2011 года я был лидером ОО "Объединенная молодежь Украины", которая сотрудничала с другими студенческими и общественными организациями. Позже "Объединенная молодежь" стала активным участником событий Евромайдана. После Революции Достоинства мы собирали средства и доставляли помощь украинским добровольцам в Пески (ноябрь 2014 года). Не сильно вяжется с кумом Путина", - написал он. И добавил, что готовит иск о защите деловой репутации.

"Но перед этим проверю ее дееспособность путем направления соответствующих запросов в психоневрологических диспансеров", - резюмировал Качура.

Фото: facebook.com

Напомним, что причиной угроз стала поездка Зеленское в Золотое Луганской области, где сейчас происходит разведение войск. Тогда его срывали националисты Андрея Билецкого. В начале октября они "оккупировали" город и заявили, что займут позиции ВСУ, если армия отойдет назад. Ситуация тогда срывала не только разведение - но и всю международную игру Зеленского, который пытается выйти на встречу в Нормандском формате и о чем-то договориться по Донбассу.

В итоге Зе вступил в перепалку, а потом сказал добровольцам сложить оружие и намекнул, что если этого не произойдет, то могут быть последствия. А в понедельник, 28 октября, на базу "Нацкорпуса" прибыла вооруженная автоматами полиция.

В этой и без того накаленной ситуации на канале нардепа Софии Федыны в Youtube появился скандальный ролик. Он был озаглавлен как "Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний...". В нем Федына и Зверобой не стесняются в выражениях. По сути они заявляют, что с населением Донбасса разговаривать вообще не нужно, да и вообще голосовала за Зеленского "ботоферма". А далее перешли к нецензурному перечислению способов смерти президента.

Ранее "Страна" разбиралась, кто на видео угрожал убить Зеленского.

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