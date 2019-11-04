Низкий спрос на доллар и вялая валютная торговля укрепляют гривну. 4 ноября она отыграла у американской валюты 9 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,75-24,78 грн/$. На наличном рынке совсем другая история: банкиры подстраховываются, потому там средний курс продажи доллара подрос на 5 копеек, и вышел на 24,90-25,0 грн/$, хотя покупка осталась в рамках 24,60-24,70 грн/$.

На безналичном рынке доминировали продажи: доллар активнее продавали, чем покупали. Но на очень маленьком рынке: общий объем торгов оценили лишь $105-110 млн - настоящий мизер для понедельника. Это говорит о совсем небольшом спросе на валюту. С утра его пробовал раззадорить Ситибанк, который пытался раскачать межбанк, однако импортеры не ринулись скупать доллар, и он отошел в сторону.

Главная причина такой пассивности - ожидания по снижению стоимости доллара в ближайшие дни.

"Рынок чувствует потенциал к снижению валютного курса на информации о завтрашнем аукционе Минфина по размещению гособлигаций. Все понимают, что четырехлетние ОВГЗ объемом 2,5 млрд грн могут заинтересовать инвесторов, и под них может прийти доллар", - объяснил ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Конечно, не исключается вылазка спекулянтов. Банки, обслуживающие покупателей облигаций, могут завтра попытаться раскачать курс, чтобы повыгоднее продать валюту. Однако, если импортеры продолжат выжидать с покупками доллара, их атаки могут провалиться. Все настраиваются не дешевую валюту.



"Сегодня валютные торги точно были клиентскими, а рынок - узким. Даже, когда кто-то из банков пытался качнуть межбанк, ситуация сглаживалась клиентскими продажами. Банки сейчас постепенно перемещают акцент с валютного рынка на ресурсный, где цена кредитов overnight просела до 12,5-13% годовых. Думают, как наладить краткосрочное кредитование, и максимально его масштабировать, чтобы заработать. Кто-то прикидывает планы по овердрафтному кредитованию бизнеса, кто-то - собирается увеличивать кредитные лимиты по картам VIP-клиентов. У всех свои планы, и валютная торговля не в приоритете. Тем более, что продажи доллара там могут подрастать, как за счет ОВГЗ, так и приватизации", - сказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

В тоже время банкиры не уверены, что нерезиденты начнут заливать межбанк долларом прямо завтра. Ведь покупки ОВГЗ оплачиваются в среду. Однако они верят, что у крупных покупателей валюты хватит выдержки, чтобы дождаться наиболее выгодного курса для скупки американской валюты. Минимальным курсом для этой недели считается 24,5 грн/$, и его ожидают не раньше среды, 6 ноября. Во вторник ожидается сохранение текущих котировок.

"5 ноября безналичные котировки могут остаться в рамках 24,75-24,80 грн/$", - считает Василий Невмержицкий.

Напомним, о прогнозу МВФ, в 2020 году гривня девальвирует до 27,72 за доллар.