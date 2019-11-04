Вечером в понедельник, 4 ноября, под зданием Офиса президента в Киеве проходит акция "Год без Кати", приуроченная к годовщине со дня смерти исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

В большей степени на митинг собрались люди, возрастом от 25 лет, их насчитывается около 300 человек. Однако около 25% из них - это СМИ. Также среди участников акции была замечена бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун и праворадикал Сергей Стерненко. Кроме тогою, мероприятие посетили бывший нардеп Игорь Луценко и глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Охрану порядка обеспечивает полиция диалога, в составе не больше 20 человек. Под зданием "Будинок з химерами" установили экран с надписью "Год без Кати", звучит печальная инструментальная музыка.

Бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на акции "Год без Кати"

В центре фото праворадикал Сергей Стерненко

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин

Экс-нардеп Игорь Луценко

Также под Офисом президента установили "красную линию" в честь памяти Кати Гандзюк.

На митинге выступил отец Кати Гандзюк, отметив, что это был тяжелый год без дочери. Как он отметил, виновные в ее убийстве получили обвинительный приговоры, который приравнивается к воровству, в то время как организаторы и заказчики остаются на свободе.

"Поменялась власть, новый прокурор, новое СБУ обнадежили нас, но никаких действий мы не видим и все заканчивается псевдобрифингом. Я приглашал на сегодняшнюю акцию президента, чтобы он помнил Катю, он помнил, что на активистов в нашей стране продолжают нападать, но он не пришел", - заявил он.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Позже правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.

По делу об убийстве Гандзюк проходят ранее судимый Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский, бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Как сообщалось, Левина задерживали в Европе и допрашивали на полиграфе, но затем освободили, поскольку СБУ отказалась подавать документы на его экстрадицию.

Также мы писали, что СБУ пообещала в ближайшее время показать "весомый результат" в деле об убийстве Гандзюк.