В Марьинском районном суде Донецкой области назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года двум членам избирательной комиссии. Их признали виновными в подделки подписей 57 людей во время второго тура выборов президента на окружном избирательном округе № 59. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает пресс-служба Донецкой прокуратуры.

"Суд установил, что 21 апреля 2019 года, в ходе проведения второго тура выборов на пост президента Украины, в 20:20, после закрытия избирательных участков, находясь по месту нахождения указанной избирательной комиссии, 57-летняя и 56-летняя женщины, имея доступ в списки избирателей и достоверно зная, что 57 человек не воспользовались своим избирательным правом и не приняли участие в голосовании, подделали в графе контрольного талона их подписи о якобы получении избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в дальнейшем поддельные бюллетени были использованы при подсчете голосов в пользу одного из кандидатов. При этом за кого именно - не указывается. Во время судебного слушания обвиняемые свою вину в совершении преступлении признали полностью и раскаялись.

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