В понедельник, 4 ноября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,795 грн/$1 с 24,850 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украины.

Как сообщается, котировки гривни в конку торгов составили 24,78-24,81 грн/$1, в то время как Нацбанк на 5 ноября установил официальный курс 24,798021 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 4 ноября снизился до 24,7941 грн/$1 с 24,7008 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины ослабили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 5 ноября до 24.798021 грн/$1 по сравнению с 24.738144 грн/$1 на 4 ноября 2019г.

Ранее сообщалось, что курс могут обвалить до 24,50 грн/$. Сколько будет стоить доллар на следующей неделе.

Также мы писали, что гривня на межбанке потеряла в весе, зато Нацбанк укрепил курс на 8 копеек.