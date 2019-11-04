В Киеве временно перекроют пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко. Он будет закрыт для проведения ремонтных работ со вторника, 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Ожидается, что проход для пешеходов откроют после завершения первой части работ уже до конца 2019 года. Полностью комплекс работ планируют завершить в июне 2020 года. Обойти перекрытый мост пешеходы могут через станции скоростного трамвая "Героев Севастополя" и "НАУ".

Фото: kyivcity.gov.ua

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" намерены организовать на мосту замену прогонов, опор и лестниц, планируется построить лифты.

Как сообщала "Страна", в воскресенье, 3 ноября, в Киеве полностью возобновили движение по Южному мосту. Работы по замене 27-го деформационного шва закончились.

При этом из-за ремонта водопровода на улице Покровской временно перекрыто движение. Объехать этот участок можно по ул. Сагайдачного.