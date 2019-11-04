В понедельник, 4 ноября, в Киеве по адресу проспект Героев Сталинграда, 49б в Оболонском районе случился пожар в одной из квартир. В результате спасателям пришлось эвакуировать людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Как сообщается, вызов поступил в 12:51. На месте прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. По информации ведомства, в этот момент хозяев квартиры не было дома. В 13:19 бойцы локализовали пожар, а в 13:25 — ликвидировали.

Во время тушении пожара спасатели вывели по лестничной клетке на безопасное расстояние 4 человека. Еще одна жительница дома самостоятельно обратилась к работникам медицинской службы с жалобой на плохое самочувствие, ее госпитализировали в больницу с подозрением на отравление угарным газом.

Во время тушения возгорания были задействованы 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее сообщалось, что в Киеве в центре Печерского района пылал грандиозный пожар.

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