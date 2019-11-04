Известная украинская певица Тина Кароль произвела фурор во время прямого эфира одиннадцатого выпуска шоу "Танцы со звездами". Соответствующие фото и видео опубликованы в Instagram звезды.

В качестве ведущей артистка предстала в соблазнительном ретро-образе. На ней было обтягивающее бордовое платье без бретелей и пикантным высоким разрезом. Такой наряд подчеркнул упругую грудь певицы.

Удивила в этот раз Кароль выбором прически: она собрала волосы и зачесала назад, закрепив стильной черной заколкой-бантиком. Макияж звезды сдержанный, она обошлась без своей фирменной ярко-красной помады.

Фото: instagram.com

Видео: instagram.com

Напомним, что Тина Кароль показала себя с веснушками и в платье с открытой спиной.

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