Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины". Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Генеральному штабу ВСУ Владимир Зеленский поставил задачу повысить уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения.

Также в Генштабе должны надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

На Минобороны возложена задача усилить контроль над реконструкцией технических территорий арсеналов, обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов.

Кабинет министров Украины должен профинансировать меры по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ, а также урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее, 31 октября в парламенте Украины приняли постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г.Ичня (Черниговская область), г.Калиновка (Винницкая область), г.Балаклея (Харьковская область), г.Сватово (Луганская область), г.Кривой Рог (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы". Ее возглавил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как сообщала "Страна", в сентябре на складах Министерства обороны Украины в Калиновке прогремели четыре взрыва.

Ранее, 26 сентября 2017 года около 22:00 на артскладах военной части Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. Тогда была объявленная массовая эвакуация.

Позднее в Калиновке пришлось разминировать 10-километровую зону вокруг взорванного склада.

Также сообщалось, что на военном полигоне в Ровенской области подорвался на неизвестном боеприпасе 19-летний солдат.

Напомним, что в Николаевской области пиротехники, которых изначально вызвали ликвидировать найденную мину и артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны обнаружили на близлежащей территории еще 1622 единицы старых боеприпасов.