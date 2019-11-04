В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) направят запрос в Литву на экстрадицию в Украину экс-главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука, который подозревается в причастности к хищению 60 млн долларов государственных средств. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Документы (на экстрадицию) готовятся. Мы в процессе", - сказал он.

По словам собеседника, материалы на экстрадицию Вовчука будет переданы литовской стороне в ближайшее время. НАБУ и САП рассчитывают, что Литва выдаст Вовчука Украине.

Как писала "Страна", правоохранители задержали экс-главу ГПЗКУ Вовчука в Литве. НАБУ разыскивало Вовчука с марта 2017 года.

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