Украинский анимационный фильм Никиты Лыськова "Любовь" получил награду на одном из старейших кинофестивалей документального и анимационного кино Dok Leipzig-2019. Он проходил с 28 октября по 3 ноября в Лейпциге (Германия).

Как сообщает пресс-служба Госкино Украины, мультфильм получил награду "Золотой голубь" в программе Next Masters Competition Short Documentary and Animated Film.

Сообщается, что анимация рассказывает историю любви с помощью символов: история-размышление об отношениях между людьми раскрывается через звуки.

Члены жюри отметили мастерство автора фильма в умении сохранить специфические признаки конкретного места в понятной каждому истории и его аллегорическое понимание человеческого опыта через объединенные как в цирке символы и музыку.

Короткометражная анимационная картина "Любовь" уже приняла участие в более чем 20-ти международных фестивалях в Украине и за рубежом и получила ряд побед. В частности, она получила Гран-при финского фестиваля анимации. Кроме того, анимация получила награду украинской премии "Киноколо".

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Как сообщала "Страна", "Союзмультфильм" переснимет "Крокодила Гену" и "Попугая Кешу" в 3D формате. Об этом сообщил художник-постановщик киностудии Юрий Пронин на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" в аннексированном Крыму.

Напомним, что на "Союзмультфильме" представили первую серию продолжения легендарного мультфильма "Простоквашино".