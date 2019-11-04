5 ноября в Украине установится теплая погода, местами воздух днем прогреется до +21, а на востоке и юге может пройти дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр в прогнозе погоды на завтра.

В Киеве 5 ноября утром +13. В промежутке с 5 до 8 утра синоптики обещают дождь. Затем распогодится, воздух днем прогреется до +15...+17. К вечеру, когда большинство жителей столицы будут возвращаться с работы, температура опустится до +11.

Восток. В Донецке, Луганске, Харькове, Днепре, Запорожье днем до +16...+18. Утром и вечером +8...+12. Возможен небольшой дождь.

Центр. В Полтаве и Кропивницком днем +14...+16, утром и вечером +9...+11. Обещают небольшие осадки. В Виннице днем термометры покажут +17, без осадков.

Север. В Сумах, Чернигове, Житомире завтра днем до +15...+17. Переменная облачность без осадков. Дождь обещают только в Сумской области.

Запад. В Черновцах, Хмельницком, Тернополе, Луцке, Львове, Ивано-Франковске, Ровно и Ужгороде завтра также обещают теплую погоду до +15...+17 днем. Зонты пригодятся только на Закарпатье.

Юг. Теплее всего 5 ноября будет на юге. В Херсоне воздух прогреется до +19, а в Одессе и Николаеве и вовсе до невиданных в ноябре +21. Дождь обещают в Херсоне, в Одесской и Николаевской области переменная облачность без осадков.