Почти +15. В Киеве побит первый температурный рекорд ноября и ожидаются новые
Погода 4 ноября в Киеве, а именно во второй половине дня, побила температурный рекорд, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.
По данным наблюдений, после полудня понедельника в столице столбик термометра максимально поднимался к отметке +14,9.
"Таким образом, превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году. Несмотря на высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения и рекорда среднесуточной температуры воздуха, который удерживается с 1996 года", - говорится в сообщении.
Кстати, в конце октября Киев пережил самый теплый день в истории. Напомним, что синоптики пообещали возвращение бабьего лета на этой неделе.
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