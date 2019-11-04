Погода 4 ноября в Киеве, а именно во второй половине дня, побила температурный рекорд, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.



По данным наблюдений, после полудня понедельника в столице столбик термометра максимально поднимался к отметке +14,9.



"Таким образом, превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году. Несмотря на высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения и рекорда среднесуточной температуры воздуха, который удерживается с 1996 года", - говорится в сообщении.

Кстати, в конце октября Киев пережил самый теплый день в истории. Напомним, что синоптики пообещали возвращение бабьего лета на этой неделе.