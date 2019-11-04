В "Слуге народа" хотят создать свою комиссию по событиям 2 мая в Одессе во главе с нардепом Алексеем Леоновым. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

На прошлой неделе Рада провалила голосование за создание следственной комиссии по событиям 2 мая в Одессе. Инициировала ее создание фракция "Оппозиционной платформы". Но "слуги народа" в большинстве своём идею не поддержали, поэтому нужного количества голосов не набралось.

В ответ Оппоплатформа обвинила фракцию президента в саботаже расследования трагедии. Видимо, чтобы избежать негативной реакции на юго-востоке, "Слуга народа" решил создать свою комиссию по 2 мая. Это уже анонсировал на прошлой неделе Александр Ткаченко.

По данным "Страны", возглавить ее должен нардеп от Одессы Алексей Леонов. Леонов - человек влиятельного одесского предпринимателя Галантерника. И именно Леонов сейчас рассматривается как вероятный кандидат в мэры Одессы от "Слуги народа".

Поэтому комиссию по 2 мая хотят сделать для Леонова пиар-площадкой, чтоб придать этому молодому человеку некий политический вес в глазах одесситов.

"Впрочем, получится ли так на самом деле - вопрос. Ткаченко, анонсируя сферу деятельности будущей комиссии особый упор сделал на расследовании деятельности "пятой колонны Москвы". А значит, итогом деятельности комиссии может стать тезис, которым следственные органы Украины руководствуются уже последние лет пять - "кто там кого сжёг непонятно, но виноват точно Кремль".

Если так, то работа комиссии вряд ли принесёт даже пиар-очки Леонову, не говоря уже о реальных подвижках по расследованию", - говорится в сообщении телеграм-канала.