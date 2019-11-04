Экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко продет в парламент от партии "Европейская солидарность" в связи с досрочным прекращением полномочий депутата от партии Ирины Луценко.

Об этом свидетельствует избирательный список "Евросолидарности".

30-летняя Бойко указана №24 в списке. В 2011 году член "Евросолидарности" окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко. До 2015 года работала консультантом в ERM во Германии, где координировала проекты для газодобывающих компаний и финансовых институтов. 2017-2019 года - занимала должность замминистра энергетики.

Как сообщалось, в понедельник депутат Рады от "Евросолидарности" Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата в связи с проблемами с сердцем. За прекращение полномочий должен проголосовать парламент.

Напомним, Кабмин назначил двух новых членов набсовета "Нафтогаза", среди которых Наталья Бойко. Ранее Порошенко уволил Ирину Геращенко, Ирину Луценко и еще 7 советников.