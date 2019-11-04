Обновленный состав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избрал главой Валерия Тарасюка. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Новый глава регулятора был избран в ходе тайного голосования членов НКРЭКУ.

Валерий Тарасюк. Фото: dengi.ua

Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году закончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, затем Институт международных отношений. В августе 2014 года он был назначен членом Национальной комиссии. До этого работал в НКРЭКУ директором департамента судебной работы и экспертного обеспечения правосудия Министерства юстиции.

Напомним, НКРЭКУ создал Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 года. 22 сентября 2016 года Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

В июне этого года Конституционный суд признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ. Однако комиссия продолжает работать.

В сентябре Киевский суд заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, подозреваемого в деле "Роттердам+".

8 октября два члена НКРЭКУ ушли в отставку для "перезагрузки органа".