В центре Киева сегодня, 4 ноября, затопило улицу Пушкинскую, причины затопления неизвестны. Об этом пишут киевляне в социальных сетях.

Согласно обнародованному пользователем Игорем Ивановым фото и видео в Facebook, в результате проведения ремонтных работ вода начала затапливать улицу. Отмечается, что вода по неизвестной причине стекает не в ливневки, а в сторону станции метро "Театральная". На видео видно, как пешеходы вынуждены перепрыгивать образовавшиеся лужи.

Фото: facebook.com/IhorKevin

Видео: facebook.com

Коммунальное предприятие "Киевводоканал" пока не комментирует эту ситуацию.

Напомним, что за сутки под Киевом произошло три пьяных ДТП.

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