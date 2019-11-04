В Киеве залило улицу Пушкинскую, вода стекает к станции метро
В центре Киева сегодня, 4 ноября, затопило улицу Пушкинскую, причины затопления неизвестны. Об этом пишут киевляне в социальных сетях.
Согласно обнародованному пользователем Игорем Ивановым фото и видео в Facebook, в результате проведения ремонтных работ вода начала затапливать улицу. Отмечается, что вода по неизвестной причине стекает не в ливневки, а в сторону станции метро "Театральная". На видео видно, как пешеходы вынуждены перепрыгивать образовавшиеся лужи.
Фото: facebook.com/IhorKevin
Видео: facebook.com
Коммунальное предприятие "Киевводоканал" пока не комментирует эту ситуацию.
Напомним, что за сутки под Киевом произошло три пьяных ДТП.
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