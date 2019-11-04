В воскресенье, 3 ноября, Анна Корсун (творческий псевдоним MARUV), получила премию MTV Europe Music Awards. Ее концертный директор Кирилл Фельдман утверждает, что номинация звучала как "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия", а не "российской" или "из России", передает телеканал 360.

"Мы были представлены на премии европейской награды MTV от "MTV Россия", и номинация звучала "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношение к лучшей артистке из России", - убеждает Фельдман.

Он также вспомнил историю с Иваном Дорном несколько лет назад, когда он тоже взял премию MTV и "выдвигался от телеканала "MTV Россия", и никакого отношения к российскому телеканалу он не имел".

Вот как написана номинация, в которой победила MARUV, на сайте TV Europe Music Awards:

Фото: unian.net

Как сообщала "Страна", украинская певица Maruv, которую весной со скандалом власти Нацотбора вынудили отказаться ехать на "Евровидение" от Украины, получила престижную европейскую музыкальную награду MTV Europe Music Awards.

Ранее певица Марув записала и выложила в своей Instagram ролик, в котором выразила свое возмущение авиакомпании МАУ тем, что у нее снова вскрыли чемодан и украли вещи.

Напомним, что в Севилье в воскресенье вечером, 3 ноября, вручали премию MTV Europe Music Awards, триумфаторами которой в этом году стали девушки.