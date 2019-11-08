8 ноября православные отмечают именины Дмитриев, у них сегодня День ангела. Похожие даты в церковном календаре есть на протяжение всего года. Сегодняшний праздник посвящен памяти великомученника Дмитрия Солунского, который также считается покровителем воинов.

Что означает имя Дмитрий

Имя Дмитрий имеет греческое происхождение и обозначает "посвященный Деметре" – богине земли и плодородия. Мальчик с этим именем растет жизнерадостным, общительным, терпеливым и настойчивым. Он в силах достичь любой поставленной цели, по жизни идет всегда прямо, без оглядки на прошлое и умеет исправлять ошибки, если его постигает неудача.

Обладателю имени приписывают острый ум. Дима растет спокойным ребенком, зачастую он общительный и верный друг. Он редко отказывают в помощи, лучше всего себя чувствует в компании, быстро адаптируется в любом коллективе, ориентируется в новой обстановке. Отличается особым обаянием и чуткостью.

Многое в жизни Димы зависит от обдуманных решений, но часто в юности он распыляется из-за своей чрезмерной влюбчивости или излишней увлеченностью мечтой. Зачастую Димы сангвиники, у них всегда хорошее настроение.

При этом Димам могут быть присущи такие негативные черты характера, как гордость, вспыльчивость, принципиальность и даже капризность.

Дмитрий может достичь успеха в любой профессии благодаря своей врожденной настойчивости и уверенности, но лучше всего он продвигается по карьере, для которой необходимо умение общаться с людьми.

Каких Дмитриев сегодня вспоминает церковь

На церковном календаре - День памяти Дмитрия Солунского, который жил при императоре Диоклетиане. Его родители были христианами и втайне крестили сына церкви при доме. Мальчика воспитали в благочестии и вере. После смерти отца Димитрий сменил его на посту проконсула Фессалоник. На службе он раскрыл свою веру и начал открыто проповедовать и обращать в свою веру множество жителей города.

Это разгневало императора-язычника. Дмитрия-проповедника заключили в темницу, а позже казнили. Его тело погребли солунские христиане, а его ученик Лупп взял ризу и кольцо святого, с помощью которых совершил много чудес.

В Дмитриев день и в субботу перед праздником справляли поминки по усопшим. В народе праздник называется Дмитриев день. У наших предков день считался рубежным для наступления зимы и благоприятной порой для замужества. Святому молятся об оказании помощи на поле битвы, о даровании терпения и мужества, а также об исцелении болезни глаз. Считается, что именинникам в день своего Ангела-Хранителя нужно посетить церковь и почитать благодарственную молитву перед образом святого.

Открытки и поздравления

Дорогой Димочка, поздравляем тебя с именинами. Желаю быть смелым и стойким, не предавать свои цели и планы.

С улыбкой по жизни смело иди,

На пути своем с дороги не сверни,

Сегодня будем праздновать День Димы

Твои осенние именины!

Димочка, с Днем ангела! Пусть в этот прекрасный праздник удача сопутствует тебе, встречи будут благоприятными и судьбоносными, счастье будет полным, а здоровье - крепким!

Желаем в жизни уметь сворачивать горы и не ждать чуда, а чудить самому!

По жизни главное правила успеха - получать удовольствие от работы, отношений, планов, результатов и самой жизни! С Днем ангела, Димочка, верим в тебя, гордимся и поднимаем тост за твой успех!

Дмитро, нехай в твоєму житті вистачає енергії та сили для звершень! Нехай всі твої мрії справдяться і всього буде вдосталь!

Димончик, самый дорогой, ты наш защитник славный, пусть как не сложится жизнь держись стойко и уверенно, наперекор всем ветрам! Не дай сломать твой дух и веру! Сегодня попросим у неба немного достатка, чуток везения и маленькую горстку вдохновения, которых так часто не хватает для счастья!

Димыч, в жизни оптимизма и везения тебе,

Желаю больше вдохновения и успехов в судьбе.

Пусть исполнятся все планы и мечты,

Загадай свое сокровенное желание на падающую звезду ты!

Димочка, пусть тебя окружают верные друзья, а любимая девушка всегда будет рядом и мотивирует на великие свершения. В праздник в честь твоего святого покровителя желаем любви, сил, удачи и терпения.

Дима, твое имя непростое, в нем закодирована главная твоя доблесть и сила. Оно означает "мать-земля", что значит щедрость, сила, усердие в работе. Нами ты любим, пусть Ангел хранит и оберегает. Желаем тебе добра и сердечно поздравляем с именинами!