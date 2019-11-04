Премьер-министр Алексей Гончарук призвал министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу (Urmas Reinsalu) оказать противодействие "Северному потоку-2". Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского правительства.

Указывается, что Гончарук сказал, что важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы.

"В ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность данного вопроса и согласился о необходимости скоординировать действия для противодействия строительству потока", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны выразили желание продолжить сотрудничество в усилении украинской системы кибербезопасности, внедрении IТ-технологий в развитие инфраструктуры, укреплении государственных институтов.

Ранее "Страна" разбиралась, что значит для Украины разблокировка Данией "Северного потока-2".

Также читайте о том, что Зеленский прокомментировал разблокировку Данией "Северного потока-2".