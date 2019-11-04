Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала эффективно расследовать все случаи убийств украинских журналистов и активистов, дела по которым затягиваются годами. Материал о ситуации с правосудием в Украине опубликован на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В статье вспомнили самые резонансные преступления. Это расстрел в 2015 году 45-летнего журналиста и писателя Олеся Бузины в Киеве, подрыв в автомобиле на столичной улице 44-летнего Павла Шеремета, нападение в Херсоне на 33-летнюю активистку Екатерину Гандзюк и странную смерть под Харьковом экологического активиста Николая Бычко. 23-летнего мужчину нашли повешенным в 2018 году в лесу.

Из последних случаев в ООН назвали убийство черкасского журналиста Вадима Комарова. В мае 2019 года 55-летнего мужчину жестоко избили, и после 45 дней пребывания в коме он умер.

"У меня нет сомнений в том, что он был убит по причине своей работы журналиста. Очень печально, что расследование данного убийства не дает никаких результатов", - цитируют в ООН слова юрист из Черкасс Валерия Макеева.

В мониторинговой миссии констатировали, что судебные разбирательства убийств продолжаются, но продвигаются крайне медленно и без видимых результатов.

Так, в случае убийства Олеся Бузины расследование длилось почти три года. Но его убийцы до сих пор на свободе.

Сотрудники по правам человека следят за судебными разбирательствами по всей стране, в среднем посещая 10 слушаний в неделю.

"Хотя мы видим, что Украина осуществляет ряд реформ судебной системы, мы не видим устранения основополагающих проблем, препятствующих проведению эффективных расследований и справедливых слушаний независимыми судами. Вследствие этого, к сожалению, сохраняется существенный пробел в обеспечении подотчетности", - заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

В ООН поддержали судебную и законодательную реформы в стране и рекомендовали государству обеспечить подотчетность.

Напомним, сегодня исполнился год со дня смерти активистки Гандзюк.

Вчера СБУ пообещала обнародовать "весомый результат" в расследовании ее дела.