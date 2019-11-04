В Государственной таможенной службе запустили в тестовом режиме интернет-сервис для автоматического расчета таможенной стоимости и платежей за таможенное оформление автомобилей в Украине.

По состоянию на 17:00 понедельника, 4 ноября, "калькулятор таможенной стоимости авто" работает нестабильно. В частности, не удается зайти на сайт - не удается установить соединения.

Фото: calc.customs.gov.ua

Однако после нескольких попыток на сайт все-таки удалось зайти. Он выглядит так:

Фото: calc.customs.gov.ua

"Наш онлайн-сервис в несколько кликов рассчитает, сколько и каких именно налогов необходимо уплатить за ввоз б/у или нового автомобиля из-за границы", - говорится на фб-странице главы Таможенной службы Украины Максима Нефедов.

Также сообщается, что в базе сервиса доступна информация по более 2,3 тысяч моделей.

Как сообщала "Страна", водителей на автомобилях на "еврономерах" штрафуют за нарушение так же, как и владельцев других авто. Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

А в Тернопольской области водителю насчитали штраф на более чем 6 тысяч евро.