С начала года на Донбассе подтверждены 16 погибших и 121 раненых гражданских лиц. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за вторую половину октября.

"В период с 14 по 27 октября Специальная мониторинговая миссия зафиксировала около 16 тыс. 200 нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 3,5 тыс. взрывов, если сравнивать с предыдущим двухнедельным периодом, когда было зафиксировано около 17 тыс. таких нарушений, в частности, ориентировочно 3,2 тыс. взрывов", - говорится в сообщении.

Также ОБСЕ за указанный период подтвердила сообщение о 14 жертвах среди гражданского населения (все получили ранения), в том числе пяти мальчиков и двух девочек, которых были ранены в результате срабатывания мин и невзорвавшихся боеприпасов. "С начала 2019 года количество подтвержденных СММ жертв среди гражданского населения составляет 137 человек: 16 погибших и 121 раненый", - отмечается в отчете.

При этом наблюдатели зафиксировали повреждение в результате огня из стрелкового оружия зданий двух действующих школ в Александровке и Золотом.

"С начала года миссия зафиксировала повреждение зданий 14 действующих учебных заведений, в том числе 11 школ и трех детских садов по обе стороны от линии соприкосновения в результате обстрелов и огня из стрелкового оружия. Кроме того, и далее под угрозой другие гражданские объекты в расположенных вблизи линии столкновения населенных пунктах, в частности в Докучаевске, где в 2019 году наблюдатели видели повреждение 50 гражданских объектов в результате обстрелов", - заявили в миссии.

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