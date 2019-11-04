На пост главы Госагентства по вопросам кинематографа зарегистрировали декларации пять человек, в том числе директор кинотеатров и режиссер сериала "Слуга народа" с Зеленским. Об этом сообщают Vesti.ua.

Декларации на высокую должность подали:

генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, продюсер документального фильма "Родные" российского режиссера Виталия Манского Юлия Синькевич; режиссер сериала "Слуга народа" и "Моя прекрасная няня", а также актер сериала "Сваты" Алексей Кирющенко; генеральный продюсер спутникового развлекательного телеканала "Солнце" Кристина Хлапонина; владелец ООО "Дія фільм" и "Эйдетик Пикчерз" Алексей Пантелеев; директор кинотеатров "Магнат" и "Boomer" Сергей Зленко.

Что касается Кирющенко, то, по сообщениям СМИ, четыре года назад в интервью он называл себя "россиянином украинского происхождения" и говорил, что родился в Харькове, живет в Москве и в Украине имеет вид на жительство.

Алексей Кирющенко. Фото: yabl.ua

По условиям конкурса, кандидаты на пост руководителя агентства должны иметь украинское гражданство и высшее образование, подтвердить уровень владения украинским языком и подать декларацию о доходах.

Сейчас обязанности главы Госкино временно выполняет руководитель юридического отдела агентства Юлия Шевчук. Ее предшественник Филипп Ильенко написал заявление об отставке 19 августа.

"Страна" рассказывала, как Госкино под руководством националиста Ильенко платило миллионы продюсерам российских фильмов.