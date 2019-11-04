Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, принял решение встретиться с президентом США Дональдом Трампом в декабре. Об этом передает агентство Рёнхап со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

Сообщается, что в конце ноября или начале декабря власти Вашингтона и Пхеньяна могут возобновить переговоры на рабочем уровне для организации встречи двух лидеров, передает "Беларусь сегодня", со ссылкой на ТАСС.

Представители разведки также полагают, что до конца 2020 года руководитель КНДР может посетить Китай.

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции, но перегoворы на рабочем уровне результатoв не дали. Глава северoкорейской делегации Ким Мён Гиль заявил о прoвале кoнсультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию. В Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

Мы разбирались, почему провалились предыдущие, февральские переговоры Кима и Трампа.

Как сообщала "Страна", президент США пропустил саммит АСЕАН, но пригласил его участников в Вашингтон на спецсовещание. Власти США также заявили, что в настоящее время территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море стали препятствием для стран региона на пути к богатым углеводородами морским районам.

Напомним, что Дональд Трамп стал первым президентом США, который посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР).