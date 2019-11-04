Член парламентской фракции "Европейской солидарности" (ЕС) жена бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Ирина Луценко решила досрочно сложить депутатские полномочия. Теперь Верховная Рада должна одобрить ее решение. Что может помешать ей в этом, разбиралась "Страна".

Казус Константиновского

По имеющейся информации, заявление было подано в аппарат парламента 1 ноября. "Насколько я знаю, она ссылается на состояние здоровья", - уточняет источник во фракции, попросивший об анонимности.

Ирина Луценко подтвердила слухи через свою страницу в Facebook. "Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - отметила она в посте, добавив, что остается членом команды ЕС. Юрий Луценко на своей странице в Facebook написал, что у жены больное сердце. "Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции, и при власти. Нет, это никак не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев", - написал Луценко, чье пребывание в Лондоне произвело большую шумиху.

При этом Луценко утверждает, что он и жена не думают уезжать насовсем из Украины, опровергая упорные слухи об этом.



Во фракции ЕС ожидают, что парламент не станет затягивать с вопросом Ирины Луценко, и голосование состоится на ближайшей пленарной неделе.

Возможны ли тут сюрпризы вроде тех, что случались в восьмом созыве, когда голосов депутатов под досрочное прекращение полномочий народного избранника не было? Например, такая ситуация была с народным депутатом Вячеславом Константиновским (внефракционный), который вопреки своему желанию (и заявлению о сложении полномочий) остался в парламенте до конца созыва из-за того, что Рада не поддержала его уход. Дело было в его округе №220, для которого у Администрации президента Петра Порошенко не было сильного кандидата. Если бы Константиновский ушел из Рады, там бы пришлось проводит выборы с непредсказуемым исходом.



Собеседник издания во фракции ЕС прогнозирует, что против воли Луценко в Раде держать не будут. В свою очередь, во фракции "Слуги народа", которая составляет монобольшинство в Раде, говорят, что заявление Луценко еще не обсуждалось - соответственно, решения на ее счет нет. "Давайте дождемся появления в повестке дня", - отметила заместитель главы фракции "Слуга народа" (СН) Галина Янченко "Стране". Другой замглавы фракции Юрий Мысягин готов пойти навстречу Луценко: "Как будет голосовать фракция - решим, а я не вижу проблемы в том, чтобы отпустить Ирину Луценко, если у нее проблемы со здоровьем. Тем более это не член нашей фракции", - отметил он "Стране".



Впрочем, в случае если Луценко останется с депутатским значком, но не будет посещать пленарные заседания, фракция Порошенко, имея официально 27 "штыков", на деле будет иметь точно одним меньше, что скажется обязательно на ее политическом весе.

Источник в ЕС намекнул, что фракции важно сохранять в рабочем состоянии состав целиком, чтобы ее голос был сильнее в сессионном зале.



Потеря ли уход конкретно Луценко для фракции партии Порошенко? Собеседник издания пожимает плечами: "Конечно, Ирина Степановна - опытный политик и супруга важного в раскладах человека, но вряд ли это удар по фракции. В последние месяцы она редко появлялась в Раде, какой смысл ей быть при мандате?"

В окружении Луценко бытуют разные версии причин того, что супруга экс-генпрокурора решила сложить мандат.

Одни говорят, что причина действительно в болезни. И не нужно искать какой-то другой подоплеки. Другие же говорят, что дело не только в болезни.

"Главная причина - Луценко и его супруга решили заканчивать свой почти 6-летний политический роман с Порошенко. И искать себе другого политического партнера. Сейчас в условном "майдановском" лагере обсуждается много новых проектов - и с Сенцовым, и с Саакашвили, и многих других. Юрий Луценко человек амбициозный и он полагает, что ему выгоднее сейчас отстраниться от "зашкваренного" Порошенко и начинать делать что-то либо свое, либо в кооперации с другими постмайдановскими политиками в расчете на участие в местных выборах или в досрочных парламентских. В эмиграцию, вопреки настойчивым слухам, Луценко вроде бы не собирается. Надеется отбиться от возможных уголовных дел или даже повернуть их себе на пользу - мол, реванш свирепствует. Но за границей супруги будут проводить немало времени. Официальная причина - необходимость лечения Ирины", - сказал "Стране" один из близких знакомых Юрия Луценко.

Вятрович и Карфаген

Если Луценко таки покинет Раду, первая в очереди на кресло в Раде 30-летняя бывшая замминистра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции, член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Наталья Бойко. Она баллотировалась под номером 24 в списке ЕС (у Ирины Луценко был номер 15). На вопрос "Страны", готова ли Бойко перейти на работу в Раду, собеседники во фракции отвечают уклончиво, мол, это будет ее решение, о котором якобы пока неизвестно.

Сама она не ответила на вопрос издания об этом, отправленный через мессенджер.

На самом деле ее решения ждут многие, потому что в случае отказа от значка вместо нее зайдет следующий по списку ЕС экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, у которого неоднозначная репутация. Один из проводников декоммунизации в Украине скандально прославился призывами переписать историю и календарь страны, в частности, агитируя за фактический перенос празднования победы над нацистской Германией с 9 мая на 8-е.

При этом собеседник издания в партии Порошенко называет предпочтительным вариант Вятровича, потому что это на руку партии, которой нужно удерживать свой электорат, который в большинстве своем разделяет взгляды Вятровича. "Для сторонников ЕС это хороший сигнал, кроме того привлечет внимание колеблющихся", - полагает источник.



Однако политолог Кость Бондаренко утверждает, что Вятрович как оратор малоубедителен, а привычной запретительной манерой будет только вредить партии. "Это в институте нацпамяти у него были рычаги для форсирования близкой ему идеологии. А в Раде он будет требовать, образно говоря, разрушения Карфагена, помогая удерживать партию в ее узких электоральных границах. А любые идеи, облеченные в законопроекты, будут просто "тонуть" на уровне комитетов Рады. Если, конечно, на то будет воля спикера Разумкова и "слуг народа", - комментирует эксперт.