Ирина Луценко. Фото: Facebook
Ирина Луценко. Фото: Facebook

Член парламентской фракции "Европейской солидарности" (ЕС) жена бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Ирина Луценко решила досрочно сложить депутатские полномочия. Теперь Верховная Рада должна одобрить ее решение. Что может помешать ей в этом, разбиралась "Страна".

Казус Константиновского

По имеющейся информации, заявление было подано в аппарат парламента 1 ноября. "Насколько я знаю, она ссылается на состояние здоровья", - уточняет источник во фракции, попросивший об анонимности.

Ирина Луценко подтвердила слухи через свою страницу в Facebook. "Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - отметила она в посте, добавив, что остается членом команды ЕС. Юрий Луценко на своей странице в Facebook написал, что у жены больное сердце. "Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции, и при власти. Нет, это никак не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев", - написал Луценко, чье пребывание в Лондоне произвело большую шумиху.

При этом Луценко утверждает, что он и жена не думают уезжать насовсем из Украины, опровергая упорные слухи об этом.

Во фракции ЕС ожидают, что парламент не станет затягивать с вопросом Ирины Луценко, и голосование состоится на ближайшей пленарной неделе.

Возможны ли тут сюрпризы вроде тех, что случались в восьмом созыве, когда голосов депутатов под досрочное прекращение полномочий народного избранника не было? Например, такая ситуация была с народным депутатом Вячеславом Константиновским (внефракционный), который вопреки своему желанию (и заявлению о сложении полномочий) остался в парламенте до конца созыва из-за того, что Рада не поддержала его уход. Дело было в его округе №220, для которого у Администрации президента Петра Порошенко не было сильного кандидата. Если бы Константиновский ушел из Рады, там бы пришлось проводит выборы с непредсказуемым исходом.

Собеседник издания во фракции ЕС прогнозирует, что против воли Луценко в Раде держать не будут. В свою очередь, во фракции "Слуги народа", которая составляет монобольшинство в Раде, говорят, что заявление Луценко еще не обсуждалось - соответственно, решения на ее счет нет. "Давайте дождемся появления в повестке дня", - отметила заместитель главы фракции "Слуга народа" (СН) Галина Янченко "Стране". Другой замглавы фракции Юрий Мысягин готов пойти навстречу Луценко: "Как будет голосовать фракция - решим, а я не вижу проблемы в том, чтобы отпустить Ирину Луценко, если у нее проблемы со здоровьем. Тем более это не член нашей фракции", - отметил он "Стране".

Впрочем, в случае если Луценко останется с депутатским значком, но не будет посещать пленарные заседания, фракция Порошенко, имея официально 27 "штыков", на деле будет иметь точно одним меньше, что скажется обязательно на ее политическом весе.
Источник в ЕС намекнул, что фракции важно сохранять в рабочем состоянии состав целиком, чтобы ее голос был сильнее в сессионном зале.

Потеря ли уход конкретно Луценко для фракции партии Порошенко? Собеседник издания пожимает плечами: "Конечно, Ирина Степановна - опытный политик и супруга важного в раскладах человека, но вряд ли это удар по фракции. В последние месяцы она редко появлялась в Раде, какой смысл ей быть при мандате?"

В окружении Луценко бытуют разные версии причин того, что супруга экс-генпрокурора решила сложить мандат.

Одни говорят, что причина действительно в болезни. И не нужно искать какой-то другой подоплеки. Другие же говорят, что дело не только в болезни.

"Главная причина - Луценко и его супруга решили заканчивать свой почти 6-летний политический роман с Порошенко. И искать себе другого политического партнера. Сейчас в условном "майдановском" лагере обсуждается много новых проектов - и с Сенцовым, и с Саакашвили, и многих других. Юрий Луценко человек амбициозный и он полагает, что ему выгоднее сейчас отстраниться от "зашкваренного" Порошенко и начинать делать что-то либо свое, либо в кооперации с другими постмайдановскими политиками в расчете на участие в местных выборах или в досрочных парламентских. В эмиграцию, вопреки настойчивым слухам, Луценко вроде бы не собирается. Надеется отбиться от возможных уголовных дел или даже повернуть их себе на пользу - мол, реванш свирепствует. Но за границей супруги будут проводить немало времени. Официальная причина - необходимость лечения Ирины", - сказал "Стране" один из близких знакомых Юрия Луценко.

Вятрович и Карфаген

Если Луценко таки покинет Раду, первая в очереди на кресло в Раде 30-летняя бывшая замминистра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции, член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Наталья Бойко. Она баллотировалась под номером 24 в списке ЕС (у Ирины Луценко был номер 15). На вопрос "Страны", готова ли Бойко перейти на работу в Раду, собеседники во фракции отвечают уклончиво, мол, это будет ее решение, о котором якобы пока неизвестно.

Сама она не ответила на вопрос издания об этом, отправленный через мессенджер.
На самом деле ее решения ждут многие, потому что в случае отказа от значка вместо нее зайдет следующий по списку ЕС экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, у которого неоднозначная репутация. Один из проводников декоммунизации в Украине скандально прославился призывами переписать историю и календарь страны, в частности, агитируя за фактический перенос празднования победы над нацистской Германией с 9 мая на 8-е.

При этом собеседник издания в партии Порошенко называет предпочтительным вариант Вятровича, потому что это на руку партии, которой нужно удерживать свой электорат, который в большинстве своем разделяет взгляды Вятровича. "Для сторонников ЕС это хороший сигнал, кроме того привлечет внимание колеблющихся", - полагает источник.

Однако политолог Кость Бондаренко утверждает, что Вятрович как оратор малоубедителен, а привычной запретительной манерой будет только вредить партии. "Это в институте нацпамяти у него были рычаги для форсирования близкой ему идеологии. А в Раде он будет требовать, образно говоря, разрушения Карфагена, помогая удерживать партию в ее узких электоральных границах. А любые идеи, облеченные в законопроекты, будут просто "тонуть" на уровне комитетов Рады. Если, конечно, на то будет воля спикера Разумкова и "слуг народа", - комментирует эксперт.

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