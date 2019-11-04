Украинские банки стали активно поднимать старые кредитные дела заемщиков-должников в надежде вернуть свои деньги. Нередко это происходит с нарушением процедур и базовых законов.

В первую очередь, правил по соблюдению исковой давности. В нашей стране она составляет 3 года от момента последнего платежа по кредиту или после признания факта кредитной задолженности. После истечения этого срока кредитор не имеет права требовать долг. Банк должен списать заем как невозврат, и отнести себе в убытки.

"Действительно попыток прерывания сроков исковой давности становится все больше и больше. Видно, что банки поднимают архивные кредиты и пытаются всеми правдами и неправдами их взыскать. Даже нарушая сроки исковой давности. Чтобы их возобновить, применяются разного рода уловки", - рассказал "Стране" адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

Из числа наиболее распространенных приемов он выделил два:

Банк приглашает старого должника на переговоры, обещая выгодную реструктуризацию и свою лояльность. И даже, если стороны ни о чем не договариваются, просит подписать по итогам встречи протокол. О том, что переговоры состоялись. В этом документе, конечно же, указывается факт и сумму долга. После, отталкиваясь на подписанного документа, банк подает иск и начинает взыскание через суд. Основания - факт признания долга. Он, по действующему законодательству, позволяет прерывать сроки исковой давности. Финансисты подтасовывают факты - сами делают небольшой платеж по кредиту. Даже мизерного платежа достаточно, чтобы продлить срок исковой давности и засудить старого должника.

"У нас был случай, когда по кредиту был внесен крошечный платеж якобы от имени нашего клиента. Заемщик отрицал этот факт - говорил, что ничего не платил, и значит не признавал свой долг. Потому мы затребовали в ходе разбирательства кассовый документ, подписанный человеком, который банк не смог предоставить. Соответственно, дело развалилось, и мы выиграли", - рассказал Можаев.

Еще одна уловка - подача исков в третейские суды. Однако против ее огульного применения недавно выступил Верховный суд, рассматривая дело №757/1782/16-ц.

"Первая судебная палата Кассационного гражданского суда Верховного суда не позволила при помощи постановления третейского суда прервать срок исковой давности. Так что официально доказано, что он пропущен, что и так было очевидно: при последнем платеже по кредиту в 2008 году и подаче иска в 2016-ом. Так что банку ничего не останется, как списать этот кредит, и больше не пытаться манипулировать третейскими судами. Особенно в случаях, когда неправильно определена подведомственность. Как в данном случае", - рассказал "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В постановлении ВС четко говорится о неправильном применении третейского суда.

"Отменяя указанные судебные решения и удовлетворяя заявление ОСОБА_1 об отмене решения третейского суда, Верховный Суд Украины исходил из того, что поскольку спорное решение третейского суда принято после внесения изменений в Закон Украины "О третейских судах", а ОСОБА_1 является потребителем услуг банка, спор возник по взыскания с нее задолженности по кредиту, следовательно, третейскому суду в силу положений пункта 14 части первой статьи 6 настоящего Закона такое дело не подведомственно", - сообщается в постановлении Верховного суда по делу №757/1782/16-ц.

В этом деле с заемщиком спорил Укрсоцбанк, который недавно объединился с Альфа-Банком. Причем, о достаточно крупной сумме - 3,2 млн грн. Большая ее часть - это проценты - 2,1 млн грн. А тело кредита составило чуть больше трети - 1,1 млн грн.

Впрочем, какой бы не была сумма, юристы всегда советуют обращать внимание на сроки исковой давности. "Это в первую очередь. Банки стали очень часто их нарушать, и это следует сразу в корне пресекать. Нужно наказывать финансистов за нерасторопность. Все должно быть по закону. А то выходит, что проценты по кредитам они насчитывать успевают, а вовремя подать иск - нет. Если банк пропустил срок, должен сам нести ответственность, а не стараться обойти закон", - подчеркнул Кравец.

Кстати, именно по этой причине юристы советуют всегда откликаться на повестки из судов и всегда являться на их заседания.

"Банк цепляется за любую возможность и подает к людям иски, даже нарушая сроки исковой давности. А суд не может ему помешать: соответствующая норма раньше действовала (суд не принимал иски, где нарушены сроки), а теперь - нет. Он должен принять заявление и рассматривать его. Остановить все может только заявление ответчика. Он должен прийти и сразу же на первом заседание сделать заявление - "Прошу применить сроки исковой давности". Все, точка. Суд должен отказать в иске. Потому важно ходить в суды и, перво-наперво проверять сроки исковой давности", - резюмировал Михаил Можаев.

Напомним, что Приватбанк стал снимать средства клиентов без решения суда.

Также мы писали о том, что Верховный суд запретил банкам требовать деньги с клиентов по договору на сайте.