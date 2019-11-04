В сети показали, как жутко выглядят астронавты во время сна. Видео
Ведущий программы World News на канале BBC Льюис Воган опубликовал видео спящих астронавтов, которое похоже на эпизод из фильма ужасов. Ролик появился в микроблоге журналиста в Twitter.
Видео было снято на американском корабле Space Shuttle несколько лет назад, но сотруднику ВВС попалось на глаза впервые.
Скриншот: Twitter/ lvaughanjones
"Я никогда раньше не видел астронавтов, спящих в космосе. Это гораздо более жутко, чем я себе представлял", - поделился эмоциями от увиденного Воган.
Видео: YouTube/ Drew and Diane Jones
Одни покорители космоса отдыхают стоя в спальном мешке, другие пристегнуты к койкам, но из-за невесомости их руки тянутся вверх.
В комментариях подписчики интересуются, не мешает ли астронавтам такое количество света. Кое-кто признался, что словно посмотрел сцену из фильмов "Чужой" или "Кома".
Показанные в видео условия не соответствуют тому, о чем рассказывали в НАСА. В прошлом году в аэрокосмическом агентстве уверяли, что американским астронавтам обеспечены все условия для здорового сна, в том числе частные спальные помещения. В ролике же все отдыхают в одном тесном помещении.
Ранее "Страна" писала, что НАСА к 2024 году готовит программу полета астронавтов на Луну "Артемида". Ожидается, что люди высадятся на спутник Земли и проведут там около недели.
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