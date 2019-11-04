Ведущий программы World News на канале BBC Льюис Воган опубликовал видео спящих астронавтов, которое похоже на эпизод из фильма ужасов. Ролик появился в микроблоге журналиста в Twitter.

Видео было снято на американском корабле Space Shuttle несколько лет назад, но сотруднику ВВС попалось на глаза впервые.

Скриншот: Twitter/ lvaughanjones

"Я никогда раньше не видел астронавтов, спящих в космосе. Это гораздо более жутко, чем я себе представлял", - поделился эмоциями от увиденного Воган.

Видео: YouTube/ Drew and Diane Jones

Одни покорители космоса отдыхают стоя в спальном мешке, другие пристегнуты к койкам, но из-за невесомости их руки тянутся вверх.

В комментариях подписчики интересуются, не мешает ли астронавтам такое количество света. Кое-кто признался, что словно посмотрел сцену из фильмов "Чужой" или "Кома".

Показанные в видео условия не соответствуют тому, о чем рассказывали в НАСА. В прошлом году в аэрокосмическом агентстве уверяли, что американским астронавтам обеспечены все условия для здорового сна, в том числе частные спальные помещения. В ролике же все отдыхают в одном тесном помещении.

Ранее "Страна" писала, что НАСА к 2024 году готовит программу полета астронавтов на Луну "Артемида". Ожидается, что люди высадятся на спутник Земли и проведут там около недели.

Мы также рассказывали, на каком языке говорят космонавты и астронавты на борту МКС.