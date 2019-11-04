Президент Ирана Хасан Рухани написал примирительное письмо королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду. Иранский лидер предложил начать взаимное сотрудничество в сфере региональной безопасности и призвал не обращать внимание на давление США.

"Темами послания стали региональная стабильность и мир... Мы считаем, что в регионе могут быть сформированы многочисленные двусторонние связи, и давление со стороны США не должно увеличивать дистанцию между соседями", - сказал представитель администрации Ирана Али Раби, которого цитирует издание Tasnim, передает RT.

Хасан Рухани заявил о готовности иранской стороны к переговорам со всеми региональными державами, включая Саудовскую Аравию. Это королевство является давним геополитическим соперником Ирана за влияние на Ближнем Востоке и мусульманском мире.

Говоря об инициативе примирения с Саудовской Аравией, иранский лидер указал, что одной из главных проблем в отношениях двух стран является вооруженный конфликт в Йемене.

Как сообщала "Страна", Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не пойдет на переговоры с США.

"После победы исламской революции на протяжении 41 года США предпринимали враждебные действия против иранского народа. Конечно, мы не бездействовали и делали все, чтобы противостоять США, и во многих случаях нам удалось загнать их в угол", - говорится в опубликованном от его имени сообщении.

Напомним, что в декабре 2018 года стороны кровопролитного конфликта в Йемене договорились об остановке войны в Ходейде.

Из-за бушевавшей войны местные жители были вынуждены употреблять в пищу даже листья. В ООН предупреждали об угрозе массового голода для жителей Йемена.