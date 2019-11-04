Известный хореограф и участница телешоу "Танцы со звездами", которая выбыла в прошлом эфире с партнером Алексеем Яровенко, рассказала о том, как ей удалось сохранить дружеские отношения после развода с танцором Дмитрием Дикусаром. Подробно о взаимоотношениях с бывшим супругом она рассказала в интервью Екатерине Осадчей.

Пара приняла решение о расставании в 2016 году. Одной из причин для развода они назвали отношения на расстоянии, которые не складывались. Из-за работы они чаще находились порознь. В одном из интервью Дмитрий Дикусар рассказывал, что они перестали радоваться друг другу, а работа внесла рутину в их отношения.

Алена признается, что работа позволила им многое узнать друг о друге. "Мы очень долгое время работали вместе и соответственно знаем уже все фишки друг друга, хореографию и иногда когда кто-то из нас репетирует и видит какую-то поддержку, он говорит: "О, Алена, я знаю, это твоя любимая". У нас очень хорошие отношения, мы дружим, мы помогаем друг другу", - рассказала Алена.

Она призналась, что не конкурировала с Дикусаром и его партнершей юмористкой Викторией Булитко на танцевальном шоу. Она, наоборот, понимала, что у нее было на одного конкурента меньше.

По словам Дикусара, он благодарен Алене за каждый день вместе и хранит только хорошие воспоминания.

Венчание Дмитрия и Алены в Грузии Фото: Светская жизнь/youtube.com

В настоящее время Алена Шоптенко замужем за Алексеем Ивановым - предпринимателем и управляющим партнером брендингового агентства "Тень". В июне прошлого года она впервые стала мамой, родив сына Алешу. В настоящее время она совмещает карьеру с материнством.

Дмитрий Дикусар был женат дважды - на певице Ирине Билык и Алене Шоптенко. Ему приписывали роман с грузинской танцовщицей, а сейчас с нынешней партнершей по проекту "Танцы со звездами" Викторией Булитко. Однако юмористка на расспросы журналистов признается, что их роман только на паркете и в обычной жизни она не одинока. "Могут все расслабиться, даже Дикусар", – заявила она журналистам проекта "Зірковий шлях".