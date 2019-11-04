Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер назвал ошибкой то, что страны ЕС не смогли договориться о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в Евросоюз. Об этом он заявил на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции в Белграде, пишет Интерфакс.

"На наш взгляд, это историческая ошибка и плохой сигнал для всего региона", - сказал он.

Палмер добавил: "Мы сделаем все возможное, чтобы убедить ЕС изменить свою позицию на следующем саммите в мае".

В то время как многие официальные лица и лидеры ЕС согласились с тем, чтобы начать переговоры, Франция возглавила небольшую группу, которая наложила вето на этот шаг, заявив, что надо обновить правила присоединения, прежде чем принимать каких-либо новых кандидатов.

Напомним также, что разговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС отложили до 2020-го.