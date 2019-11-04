Президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления". Соответствующий статус у документа появился на сайте Верховной Рады.

Документ вносит важные изменения в три закона: "О судоустройстве и статусе судей", "Об очищении власти" и "О Высшем совете правосудия".

Законом вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.

Назначать на должности 12 членов ВККС он предписывает Высшему совету правосудия по результатам конкурса. Высший совет правосудия будет формировать конкурсную комиссию, в состав которой должны входить: три представителя Совета судей и три международных эксперта из международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в области противодействия коррупции.

Кроме того, закон определяет порядок установления судейского вознаграждения по единым правилам для всех судей независимо от условий прохождения ими квалификационного оценивания, поскольку все судьи равны перед законом.

Законом сокращается состав Верховного Суда со 120 до 100 судей. При этом их должностные оклады уменьшаются с 75 до 55 прожиточных минимумов (со 145 200 грн до 106 480 грн).

Закон уменьшает и число членов ВККС - с 16 до 12.

Также в законе сказано, что решение об освобождении от должности члена Высшего совета правосудия принимается по представлению Комиссии по добропорядочности и этике на совместном заседании ВРУ и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики в течение пяти дней после представления.

Документ расширяет категории должностей, подпадающих под люстрацию. Она будет распространяться на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 по 19 мая 2019 года.

Напомним, законопроект №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления" был принят парламентом во втором чтении 16 октября.

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