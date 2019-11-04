Советский и российский актер Василий Лановой рассказал о своем самочувствии впервые после новостей об ухудшении здоровья.

В беседе с изданием "Вечерняя Москва" 85-летний артист признался, что накануне вечером у него повысилось давление.

"Почувствовал недомогание, давление повысилось. Слава Богу, скорая прибыла вовремя, мне оказали первую помощь. Сейчас уже все хорошо, чувствую себя отлично, готов работать", - сказал Василий Лановой. Он добавил, что продолжит работу в театре.

Как сообщала "Страна", вечером 3 ноября спектакль "Последние луны" с участием народного артиста СССР Василия Ланового пришлось прервать из-за его самочувствия.

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