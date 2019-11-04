В городе Ирпень Киевской области 3 ноября пьяный мужчина жестоко избил своего соседа металлической палкой и выстрелил из пистолета.

Как написала пресс-служба полиции Киевской области, около 21:00 к правоохранителям поступило сообщение о том, что на пороге дома на улице Севериновская лежал избитый мужчина.

Пострадавшему оказали неотложную помощь. Им оказался 46-летний местный житель. Мужчину с многочисленными травмами головы и переломом челюсти доставили в больницу.

Также полицейские установили личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений потерпевшему. Это 42-летний житель Ирпеня, капитан Нацгвардии Украины Руслан Томашов.

Фото: kv.npu.gov.ua

Так, между жителями многоквартирного дома у входа в подъезд возник конфликт из-за того, что они не разминулись в дверях. Подозреваемый набросился на мужчину, избил его металлической палкой и совершил выстрелы из пистолета.

Фото: kv.npu.gov.ua

Позже нападающий спрятал оружие. Однако полиция с помощью служебной собаки обнаружила пистолет "Форд12Р" у квартиры, где жил мужчина, в электрощитовой. Также выяснилось, что оружие – не его, а принадлежало умершему человеку.

Нападающего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и доставили в изолятор временного содержания. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Видео: youtube.com

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