"Не разминулись в дверях". В Ирпене пьяный нацгвардеец избил соседа арматурой и выстрелил в него
В городе Ирпень Киевской области 3 ноября пьяный мужчина жестоко избил своего соседа металлической палкой и выстрелил из пистолета.
Как написала пресс-служба полиции Киевской области, около 21:00 к правоохранителям поступило сообщение о том, что на пороге дома на улице Севериновская лежал избитый мужчина.
Пострадавшему оказали неотложную помощь. Им оказался 46-летний местный житель. Мужчину с многочисленными травмами головы и переломом челюсти доставили в больницу.
Также полицейские установили личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений потерпевшему. Это 42-летний житель Ирпеня, капитан Нацгвардии Украины Руслан Томашов.
Фото: kv.npu.gov.ua
Так, между жителями многоквартирного дома у входа в подъезд возник конфликт из-за того, что они не разминулись в дверях. Подозреваемый набросился на мужчину, избил его металлической палкой и совершил выстрелы из пистолета.
Фото: kv.npu.gov.ua
Позже нападающий спрятал оружие. Однако полиция с помощью служебной собаки обнаружила пистолет "Форд12Р" у квартиры, где жил мужчина, в электрощитовой. Также выяснилось, что оружие – не его, а принадлежало умершему человеку.
Нападающего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и доставили в изолятор временного содержания. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Видео: youtube.com
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