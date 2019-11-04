Разведение сил на Донбассе на участке №3 Петровское-Богдановка начнется в эту пятницу, 8 ноября, если не будет нарушен режим тишины.

Об этом во время брифинга заявил руководитель ООС Владимир Кравченко, передает корреспондент Укринформа.

"Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, 7 (ноября) - приступаем, 8 (ноября) - фактически разводимся (начинаем процесс разведения - Ред.), если не будет нарушения режима тишины", - заявил Коваленко.

В то же время он назвал провокацией заявления "ДНР" и сигнальные ракеты, которые были выпущены ими в Петровском для информирования ООС о готовности ко взаимному отводу сил.

Руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский уточнил, что разведение войск на участке Петровское-Богдановка состоится исключительно после соблюдения 7 дней тишины с момента последнего обстрела.

"Поскольку крайние обстрелы были и 29, и 30 числа, что было подтверждено в отчете СММ ОБСЕ за 31 октября, поэтому, начиная с 30 числа, по завершению 7 дней - это будет 6 ноября ... 7 числа проходит верификация (официальное подтверждение - Ред.) прекращения огня в течение 7 дней и сообщение СММ ОБСЕ, и с 12.00 8 ноября Вооруженные силы при соблюдении прекращения огня смогут практически начать мероприятия разведения сил и средств на этом участке разведения", - заявил Борщевский.

Он напомнил, что на сегодняшний день полностью завершены мероприятия по разведению сил и средств на участке разведения №1 в Станице Луганской, продолжается выполнение мероприятий второго этапа разведения сил и средств на участке разведения №2 "Золотое", а также выполняется комплекс мероприятий по стабилизации режима прекращения огня на участке №3 "Петровское-Богдановка".

Как сообщала "Страна", в "ДНР" обвинили Киев в срыве разведения сил и средств у поселка Петровское, назначенное на понедельник, 4 ноября. По мнению Якубова, "в очередной раз командование ООС саботировало указания верховного главнокомандующего, и отвода не произошло".

Ранее в ООС ответили отказом на предложение "ДНР" начать отведение войск 4 ноября, сославшись на "ожидание 7-дневного срока режима тишина", хотя предыдущее разведение сил у Золотого вполне состоялось и без этого.