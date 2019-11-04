На улице Соборной в центре Винницы водитель черного BMW нарушил правила правила дорожного движения, не пропустив людей на переходе, а затем вышел из машины и набросился на одного из пешеходов. Об этом сообщает городской портал Myvin.com.ua.

Инцидент произошел еще 28 октября в 15:10. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения Ситуационного центра.

Из записи понятно, что водитель черного внедорожника не пропустил парня и девушку, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобилист проехал прямо перед парой. На что пешеход отреагировал хлопком по заднему крылу автомобиля.

Видео: Facebook/ Vinnytsia

Водитель решил отомстить. Он остановился сразу за пешеходным переходом, затем развернулся через трамвайные пути, догнал парня и нанес ему несколько ударов. После чего сел в машину, развернулся на переходе прямо перед другими пешеходами, переходившими дорогу, и исчез.

Инцидент обсудили на сессии городского совета. Мэр Винницы Сергей Моргунов предложил депутатам посмотреть видео происшествия и потребовал у руководителя Винницкого отделения полиции Сергея Синявского привлечь водителя к ответственности.

"Я считаю, что этот случай явно недопустим. Я требую, чтобы полиция немедленно разобралась в этой ситуации и привлекла водителя к ответственности. За такие вещи в Виннице надо жестко наказывать. На следующем исполкоме прошу сообщить мне о результатах работы по этому вопросу", - сказал Моргунов.

Ранее "Страна" описывала вопиющий случай автохамства в Киеве, когда мужчина на Nissan заехал на пешеходную дорожку и принялся выгонять с нее прохожих, "мешавших" проезду.

А в Каменском Днепропетровской области водитель сорвался и избил пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.