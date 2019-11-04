Три военных корабля Черноморского Флота России пересекли Босфорский пролив, следуя из Мраморного в Черное море. Об этом сообщает издание Haber Turk.

"Первым пролив прошел военный буксир с бортовым номером 304, за ним тральщик "Ковровец" - 907, последним проход совершил противодиверсионный катер с бортовым номером 841. Во время прохода через Босфор корабли сопровождались двумя лодками береговой охраны", - говорится в сообщении.

По данным издания, во время прохода военных кораблей на палубах несли вахту военнослужащие, на кораблях наблюдалось большое количество военных.

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