Французский писатель Жан-Поль Дюбуа 4 ноября получил Гонкуровскую премию - самую знаменитую французскую награду и в области литературы. Об этом сообщает РИА "Новости".

69-летний Дюбуа известен как автор репортажей, романов и пьес. Гонкура 2019 года ему дали за книгу "Не все люди живут одинаково". Это роман о человеке, отбывающем наказание в тюрьме в Монреале и размышляющем о своей жизни и о близких.

Дюбуа получил премию не с первой попытки. Также он является лауреатом несколько других литературных наград, в частности, за роман "Французская жизнь" (2004).

Жан-Поль Дюбуа. Фото: vesti.ru

Гонкуровская премия учреждена в 1902 году по завещанию Эдмона Гонкура - старшего из двух братьев, составлявших знаменитый литературный тандем XIX века.

В финансовом выражении премия невелика: это символические 10 евро. Однако она сразу выдвигает удостоенного ею автора в первые ряды современной мировой литературы, а продажи книги-победителя увеличиваются в разы.

Лауреатами премии становились известные русскоязычным читателям Анри Барбюс, Марсель Пруст и Ромен Гари.

Ранее "Страна" публиковала шорт-лист еще одной литературной награды - Букеровской премии этого года.

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