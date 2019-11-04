Итальянский помощник Андрея Шевченко сделал тату с флагом и гербом Украины. Фото
Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Малдера сделал татуировку с гербом и флагом Украины. Фото рисунка на коже итальянский специалист опубликовал в Instagram.
"Моя новая татуировка", - написал он.
Малдера в прошлом был аналитиком в академии "Милана", а к тренерскому штабу Андрея Шевченко он присоединился в 2016 году.
Фото: instagram.com
Сборная Украины после победы над Португалией (2:1) в Киеве досрочно оформила выход в финальную часть Евро-2020.
Напомним, что Андрей Шевченко назвал список футболистов сборной, которые будут готовиться к матчам с Эстонией и Сербией.
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